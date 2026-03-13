Горнолыжный курорт в России закрыли после госпитализации сноубордистки

Трос соскочил на сноубордистку на горнолыжном курорте в Кувандыке

Горнолыжный курорт в Кувандыке Оренбургской области закрыли после госпитализации сноубордистки. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на региональное министерство спорта.

Уточняется, что на спортсменку соскочил трос подъемника 12 марта. Травма оказалась настолько серьезной, что она не смогла самостоятельно спуститься. В итоге девушку пришлось эвакуировать и отправлять в больницу. После случившегося курорт временно закрыли.

Сообщается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи планируют изучить все детали произошедшего и оценить их в рамках правового поля. Прокуратура, в свою очередь, проконтролирует соблюдение закона в части организации работы курорта.

Ранее лыжник и сноубордист столкнулись на трассе в России и оказались в больнице. Отмечалось, что оба спортсмена спускались по склону на очень большой скорости.

