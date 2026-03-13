Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:28, 13 марта 2026Путешествия

Горнолыжный курорт в России закрыли после госпитализации сноубордистки

Трос соскочил на сноубордистку на горнолыжном курорте в Кувандыке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Горнолыжный курорт в Кувандыке Оренбургской области закрыли после госпитализации сноубордистки. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на региональное министерство спорта.

Уточняется, что на спортсменку соскочил трос подъемника 12 марта. Травма оказалась настолько серьезной, что она не смогла самостоятельно спуститься. В итоге девушку пришлось эвакуировать и отправлять в больницу. После случившегося курорт временно закрыли.

Сообщается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи планируют изучить все детали произошедшего и оценить их в рамках правового поля. Прокуратура, в свою очередь, проконтролирует соблюдение закона в части организации работы курорта.

Ранее лыжник и сноубордист столкнулись на трассе в России и оказались в больнице. Отмечалось, что оба спортсмена спускались по склону на очень большой скорости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Хованский захотел купить пентхаус в одной европейской стране

    Лавров пошутил на переговорах с Гросси

    Латвийские спецслужбы захотели увидеть белорусский «Орешник»

    Экс-замгубернатора российского региона сел на 10 лет и лишился наград

    «Прогресс МС-33» скрыли под обтекателем

    В зоопарке попросили перестать переживать за осиротевшую обезьянку Панча

    Российский учитель упал замертво во время урока

    В Москве выставили на продажу двушку с «бабушкиным» ремонтом по цене квартиры в Майами

    В российском регионе двоих школьников завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok