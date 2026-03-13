Реклама

10:38, 13 марта 2026

Ходченкова опубликовала фото в порванном наряде после конфуза на красной дорожке

Мария Винар

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото в наряде, в котором оконфузилась на красной дорожке. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о черном облегающем платье с высоким разрезом, которое 43-летняя знаменитость выбрала для премьеры фильма «Жемчуг». Когда артистка вышла к прессе, оно неожиданно порвалось по шву и превратилось в изделие с длинным шлейфом.

После инцидента Ходченкова поделилась снимками с мероприятия в порванном наряде и получила много комплиментов от поклонников. «Я только сейчас из пабликов узнала, что платье порвалось. До этого я думала, что так и надо. Очень красиво», «Ноги шикарные, а платье как будто так было задумано», «И правильно, что платье само порвалось. Оно знает как лучше», «У красивой женщины даже платье красиво порвалось», «Казус превратился в приятный перформанс», — высказывались фанаты.

В сентябре прошлого года Ходченкова показала откровенные снимки с занятия на пилоне.

