Хованский захотел купить пентхаус в одной европейской стране

Блогер Хованский заявил, что хочет купить пентхаус в Сербии за полмиллиона евро

Известный российский блогер и стример Юрий Хованский заявил, что хочет купить пентхаус в Сербии за полмиллиона евро. Свое желание он озвучил во время интервью с телеведущим Дмитрием Дибровым. Запись доступна на платформе «VK Видео».

Во время беседы блогер отметил, что улучшить монетизацию контента можно, проводя стримы на темы, которые в первую очередь актуальны и интересны для аудитории. «Я в первую очередь говорю о деньгах, потому что я человек меркантильный глубоко, я не хочу, как Диоген, жить в бочке. Я вот пентхаус хочу себе купить в Сербии. Как бы полмиллиона евро [стоит], между прочим, да. Меня вот эта посещаемость не роляет [не приносит доход]», — уточнил он.

Ранее Хованский, которого обвиняли по делу об оправдании терроризма, сообщал, что в СИЗО у него был набитый едой холодильник и телевизор.