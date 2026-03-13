Иран отреагировал на обвинения в атаке на НАТО

Посол Ирана Хабиболлазаде: Тегеран не причастен к сбитым в Турции ракетам

Иран не причастен к инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве Турции ракетами и ждет расследования этих фактов со стороны совместной группы. Об этом заявил посол Исламской Республики в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде, передает ТАСС.

«Мы уважаем национальный суверенитет Турции. В связи с этим наши Вооруженные силы, Генштаб и МИД ранее уже выступили с заявлением, отрицающим атаки на Турцию ракетами или боеприпасами. Для урегулирования этой ситуации и разрешения разногласий мы предложили создать техническую группу для тщательного изучения случившегося. Потому что у нас тоже остается вопрос, как это могло произойти», — отметил дипломат.

По словам Хабиболлазаде, инциденты могли быть совершены третьими лицами, которые намерены нанести вред «дружественным и братским отношениям» между Ираном и Турцией.

Ранее Минобороны Турции сообщило об отражении силами НАТО баллистической ракеты, выпущенной из Ирана. Сообщается, что Анкара обратилась к Тегерану с целью выяснить все обстоятельства инцидента.

11 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в ближайшее время маловероятна. При этом он подчеркнул, что контакты с руководством Исламской Республики не прекращаются.