Силы НАТО отразили атаку Ирана

Минобороны Турции: Силы НАТО сбили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана

Силы Североатлантического альянса сбили баллистическую ракету в Средиземноморье, выпущенную из Ирана. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) Турции, передает Reuters.

«Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован подразделениями противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) альянса, развернутыми в Восточном Средиземноморье», — отмечается в заявлении ведомства.

В Минобороны Турции также сообщили, что Анкара обратилась к Тегерану с целью выяснить все обстоятельства инцидента.

9 марта силы НАТО сбили в воздушном пространстве Турции баллистическую ракету, запущенную из Исламской республики. Отмечается, что часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. В результате инцидента никто не пострадал.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.