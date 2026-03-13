Реклама

02:33, 13 марта 2026Мир

Иран пригрозил уничтожить все нефтегазовые объекты США на Ближнем Востоке

Fars: Иран пригрозил уничтожить все нефтегазовые объекты США на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Иран уничтожит всю связанную с США нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, если будут атакованы иранские энергетические объекты, заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», сообщает агентство Fars в Telegram-канале.

«Малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Исламской Республики Иран вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ», — отметил он.

По словам представителя штаба, при развитии событий по такому сценарию вся нефтегазовая инфраструктура региона, представляющая интерес для США и их западных союзников, может быть полностью разрушена и выведена из строя.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США намерены жестко отвечать на помощь Ирану. Гринкевич уточнил, что США готовы жестко ответить любой стране, которая содействует Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.

