10:05, 13 марта 2026Мир

Израиль объявил о новой атаке Ирана

ЦАХАЛ объявила о запуске ракет со стороны Ирана и привела в действие ПВО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alaa Al Marjani / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что зафиксировала новый запуск ракет со стороны Ирана по территории страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы армии.

«ЦАХАЛ обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль», — сказано в публикации.

Сообщается, что израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в действие для перехвата ракет. При этом предполагаемые цели атаки в сообщении ЦАХАЛ не приводятся.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

