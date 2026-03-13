РИА Новости: Колумбийский наемник с позывным завербовался в ВСУ

Колумбийский наемник с позывным «Месси» завербовался в Вооруженные силы Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

На сайте организации, занимающейся набором иностранных наемников для ВСУ, было размещено интервью с бойцом по позывному «Месси». Он рассказал, что проходит службу в 141-й отдельной механизированной бригаде и стал одним из первых военнослужащих из Колумбии в этом подразделении.

«Месси», ранее служивший в ВС Колумбии, поделился, что в ВСУ ему было присвоено звание младшего сержанта.

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч наемников в ВСУ происходят из Латинской Америки. Как рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинское командование активно заменяет ими убегающих из учебных центров мобилизованных граждан.