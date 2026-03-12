В МИД назвали число латиноамериканских наемников в ВСУ

Около пяти тысяч наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) происходят из Латинской Америки. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передают «Известия».

«Где-то 3-4 тысячи, возможно, до 5 тысяч потенциально возможных, но точную цифру не скажет никто», — рассказал Мирошник.

По его словам, украинское командование активно заменяет ими убегающих из учебных центров мобилизованных граждан.

Ранее стало известно, что Российская армия уничтожила бразильского наемника-трансвестита (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ), воевавшего на стороне ВСУ.