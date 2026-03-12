Il Giornale: Европа расплачивается за свою энергетическую зависимость

Ближневосточный конфликт продемонстрировал Европе, чем чревата энергетическая зависимость. На это указывается газета Il Giornale.

«[Президент США Дональд] Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится. Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение», — говорится в материале.

Таким образом журналист прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что первые десять дней ближневосточного конфликта обошлись налогоплательщикам в Европе в три миллиарда евро.

Ранее спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что мир ждет крупнейший энергетический кризис в истории.