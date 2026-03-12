Реклама

22:08, 12 марта 2026Россия

Спецпредставитель Путина предрек начало крупнейшего энергокризиса в истории

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что скоро мир столкнется с крупнейшим энергетическим кризисом в мире. Об этом он написал в социальной сети X.

«И это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — указал Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Россия ежедневно получает 150 миллионов долларов от продажи нефти из-за роста цен на сырье на фоне ближневосточного конфликта.

Ранее он заявил, что кризис на Ближнем Востоке повлечет долговременные последствия для мира.

