Спецпредставитель Путина предрек начало крупнейшего энергокризиса в истории

Дмитриев заявил, что скоро произойдет крупнейший энергокризис в истории

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что скоро мир столкнется с крупнейшим энергетическим кризисом в мире. Об этом он написал в социальной сети X.

«И это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — указал Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Россия ежедневно получает 150 миллионов долларов от продажи нефти из-за роста цен на сырье на фоне ближневосточного конфликта.

Ранее он заявил, что кризис на Ближнем Востоке повлечет долговременные последствия для мира.