Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 12 марта 2026Мир

Раскрыты последствия кризиса на Ближнем Востоке

Дмитриев: Кризис на Ближнем Востоке повлечет долговременные последствия для мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал кризис на Ближнем Востоке. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев раскрыл последствия кризиса на Ближнем Востоке и подчеркнул, что они повлекут за собой долговременные результаты для мира.

«Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие», — отметил он.

Ранее Дмитриев заявил о «шоковых» последствиях войны США с Ираном для мировой экономики. К своей публикации он прикрепил графики динамики цен на сырье, включая нефть, газ, металлы и удобрения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    Количество угонов почти обнулилось в одном из городов России

    В Госдуме задумались об автокредитах под 3%

    В Иране раскрыли ситуацию в Ормузском проливе

    Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать российские регионы

    Израильские военные начали новую волну атак на Тегеран

    На Украине рассказали о смене позиции Зеленского по Ирану

    Спецпредставитель Путина предрек начало крупнейшего энергокризиса в истории

    Долина рассказала о пережитом скандале с квартирой

    Раскрыты последствия кризиса на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok