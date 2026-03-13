Певица Кристина Орбакайте показала внешность на фото из 90-х годов

Российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте показала внешность на фото из 1990-х годов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость поделилась кадрами из прошлого с собственных концертов и фотосессий и обложками журналов, для которых снялась. На них она предстала с различными прическами, в том числе с текстурированными стрижками, косой челкой, начесами и кудрями. «Новый тренд на воспоминания 90-х», — указала в подписи звезда.

Поклонники высказались о ролике в комментариях. «Очень красивая, как и сейчас! Икона стиля», «Не изменилась совершенно!», «В 90-е была моим кумиром! Самая обворожительная», «Классная во всем! Самая лучшая из детей знаменитостей», «Была самая офигенная! Никто не сравнится!» — восхитились они.

В феврале в сети восхитились матерью Орбакайте, российской певицей Аллой Пугачевой на новых фото юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).