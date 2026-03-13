Лечение от рака блогера Лерчек может повлиять на следующее заседание суда

Заседание по делу Лерчек могут перенести из-за ее лечения от рака

Прохождение блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) курса химиотерапии для лечения от рака может повлиять на следующее заседание по ее делу Гагаринского районного суда Москвы. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

По данным агентства, заседание по делу о выводе средств за рубеж, назначенное на 16 марта, может быть перенесено из-за лечения, которое проходит подсудимая. Сейчас она в больнице и ее участие в процессе зависит от решения врачей — готовы ли он будут отпустить ее.

Ранее жених заболевшей раком блогерши Лерчек Луис Сквиччиарини раскрыл новые подробности о ее состоянии.

Блогерша и ее бывший муж Артем Чекалин находятся под домашним арестом. Их обвинили в незаконном выводе из страны 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.