Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:18, 13 марта 2026Силовые структуры

Лечение от рака блогера Лерчек может повлиять на следующее заседание суда

Заседание по делу Лерчек могут перенести из-за ее лечения от рака
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Прохождение блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) курса химиотерапии для лечения от рака может повлиять на следующее заседание по ее делу Гагаринского районного суда Москвы. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

По данным агентства, заседание по делу о выводе средств за рубеж, назначенное на 16 марта, может быть перенесено из-за лечения, которое проходит подсудимая. Сейчас она в больнице и ее участие в процессе зависит от решения врачей — готовы ли он будут отпустить ее.

Ранее жених заболевшей раком блогерши Лерчек Луис Сквиччиарини раскрыл новые подробности о ее состоянии.

Блогерша и ее бывший муж Артем Чекалин находятся под домашним арестом. Их обвинили в незаконном выводе из страны 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    Мощное землетрясение произошло в Турции

    Супружескую пару россиян заподозрили в десятках автоподстав

    Несколько десятков человек пострадали из-за нападения на американскую синагогу

    В России захотели изменить размер алиментов

    Уголовник годами насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

    Раскрыты детали налета ВСУ на Россию на фоне отказа Зеленского от поиска компромиссов

    Лечение от рака блогера Лерчек может повлиять на следующее заседание суда

    Макрон сообщил о гибели французского военного во время атаки на базу в Ираке

    Раскрыты подробности о снятии ограничений США на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok