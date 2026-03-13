Лукашенко подарили «красавицу»

Лукашенко подарили корову, которая в июле должна отелиться

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили корову, которая уже в июле должна отелиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот она — красавица!» — воскликнул глава государства.

Лукашенко также раскрыл, как поступит с потомством подаренной ему коровы. Если будет телочка, то ее оставят на президентской ферме. Если родится бычок, то его вернут в Могилевскую область, откуда родом его мама.

