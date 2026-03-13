Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 13 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко подарили «красавицу»

Лукашенко подарили корову, которая в июле должна отелиться
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили корову, которая уже в июле должна отелиться. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот она — красавица!» — воскликнул глава государства.

Лукашенко также раскрыл, как поступит с потомством подаренной ему коровы. Если будет телочка, то ее оставят на президентской ферме. Если родится бычок, то его вернут в Могилевскую область, откуда родом его мама.

В прошлом году журналист кремлевского пула Александр Юнашев раскрыл самые необычные подарки, которые президент России Владимир Путин получал на день рождения. В подборку попал хрустальный крокодил — его российский лидер получил от тогдашнего лидера Молдавии Владимира Воронина в 2002 году. На тот же праздник глава государства получил сборник «100 анекдотов про Путина».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

    В России назвали хорошим сигналом одно решение США

    Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

    В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

    На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

    США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

    Трамп поставил точку в вопросе получения Нобелевской премии мира

    Снятие США санкций против российской нефти оценили словами «как мертвому припарка»

    Москвичка обвинила соседку в разврате и скинула ее личное фото в домовой чат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok