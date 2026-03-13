Реклама

14:18, 13 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко жестко высказался об атаке на Иран

Лукашенко: США и Израиль не добились своих целей, атаковав Иран
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США и Израиль не добились своих целей, атаковав Иран из-за географии Исламской Республики и ее больших запасов вооружений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал BELTA.

«Иран — это огромная страна, горные массивы. Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить [президенту США Дональду] Трампу: "Вот такая ситуация, что будем делать?" Приехали, ружье в руки, вперед... Что получилось? А ничего. Я знаю, что они хотели. (...) Ничего не получилось», — указал глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия занимает взвешенную позицию и не вмешивается в конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в ближайшее время маловероятна. Он добавил, что контакты с руководством Ирана не прекращаются.

