13:51, 13 марта 2026

Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

Мерц выступил против ослабления санкций США против РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против ослабления санкций против России после решения Вашингтона временно разрешить покупку российской нефти. Его слова передает Reuters.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что смягчать санкции против России по какой бы то ни было причине неправильно», — сказано в публикации.

По его словам, Берлин узнал о решении Вашингтона только утром в пятницу. При этом Мерц заявил, что хотел бы понять мотивы американской администрации.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

