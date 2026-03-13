Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против ослабления санкций против России после решения Вашингтона временно разрешить покупку российской нефти. Его слова передает Reuters.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что смягчать санкции против России по какой бы то ни было причине неправильно», — сказано в публикации.
По его словам, Берлин узнал о решении Вашингтона только утром в пятницу. При этом Мерц заявил, что хотел бы понять мотивы американской администрации.
Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».