Мистер Zero появился у расправившегося с сыном и матерью российского рок-музыканта

Защита заявила о раздвоении личности Ткаченко по делу об убийстве сына Намина

У Романа Ткаченко, обвиняемого в расправе над сыном и матерью рок-музыканта Стаса Намина, может быть раздвоение личности. Об этом на слушаниях в Мособлсуде заявила его защита, передает ТАСС.

Адвокат подсудимого просила назначить ему повторную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее словам, якобы Ткаченко во время встречи в СИЗО говорил с ней от лица своего второго «я», называемого им мистер Zero.

«Когда-то в зеркале Ткаченко показалось, что за ним кто-то стоит, тоже он, но в подростковом возрасте. С тех пор подсудимый много лет ведет диалог со своим вторым "я"», — рассказал участник процесса.

Адвокат указала, что ее клиент проходил лечение после попытки суицида, у него было не менее 10 сотрясений мозга, зафиксированных в его амбулаторной карте. Эти обстоятельства и его психику с особенностями эксперты могли не учесть в ходе первого обследования и упустить тяжелое психическое расстройство, отметила защитник. Однако суд не нашел оснований для повторной экспертизы.

На стороне Ткаченко выступил свидетель, рассказавший суду о его стараниях «заслужить родительскую любовь». Однако, по словам свидетеля, подсудимый «с давлением не справился», в связи с чем его «неосознанное и неконтролируемое» поведение привело к трагедии. Свидетель также заявил, что подсудимый якобы «тяжело переживал унижения и оскорбления со стороны отчима, который являлся для него плохим примером», у него было трудное расставание с подругой, которое изменило его жизнь.

Его близкий друг заявил в суде, что Ткаченко дважды пытался покончить с собой и проходил лечение в психиатрической больнице, он испытывал одиночество.

Трагедия в семье легенды российского рока произошла в октябре 2023 года. 30-летнего сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» нашли с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. В совершении преступления обвинили пасынка Стаса Намина.