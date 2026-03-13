Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:12, 13 марта 2026Силовые структуры

Мистер Zero появился у расправившегося с сыном и матерью российского рок-музыканта

Защита заявила о раздвоении личности Ткаченко по делу об убийстве сына Намина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У Романа Ткаченко, обвиняемого в расправе над сыном и матерью рок-музыканта Стаса Намина, может быть раздвоение личности. Об этом на слушаниях в Мособлсуде заявила его защита, передает ТАСС.

Адвокат подсудимого просила назначить ему повторную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее словам, якобы Ткаченко во время встречи в СИЗО говорил с ней от лица своего второго «я», называемого им мистер Zero.

«Когда-то в зеркале Ткаченко показалось, что за ним кто-то стоит, тоже он, но в подростковом возрасте. С тех пор подсудимый много лет ведет диалог со своим вторым "я"», — рассказал участник процесса.

Адвокат указала, что ее клиент проходил лечение после попытки суицида, у него было не менее 10 сотрясений мозга, зафиксированных в его амбулаторной карте. Эти обстоятельства и его психику с особенностями эксперты могли не учесть в ходе первого обследования и упустить тяжелое психическое расстройство, отметила защитник. Однако суд не нашел оснований для повторной экспертизы.

На стороне Ткаченко выступил свидетель, рассказавший суду о его стараниях «заслужить родительскую любовь». Однако, по словам свидетеля, подсудимый «с давлением не справился», в связи с чем его «неосознанное и неконтролируемое» поведение привело к трагедии. Свидетель также заявил, что подсудимый якобы «тяжело переживал унижения и оскорбления со стороны отчима, который являлся для него плохим примером», у него было трудное расставание с подругой, которое изменило его жизнь.

Его близкий друг заявил в суде, что Ткаченко дважды пытался покончить с собой и проходил лечение в психиатрической больнице, он испытывал одиночество.

Трагедия в семье легенды российского рока произошла в октябре 2023 года. 30-летнего сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» нашли с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. В совершении преступления обвинили пасынка Стаса Намина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Хованский захотел купить пентхаус в одной европейской стране

    Лавров пошутил на переговорах с Гросси

    Латвийские спецслужбы захотели увидеть белорусский «Орешник»

    Экс-замгубернатора российского региона сел на 10 лет и лишился наград

    «Прогресс МС-33» скрыли под обтекателем

    В зоопарке попросили перестать переживать за осиротевшую обезьянку Панча

    Российский учитель упал замертво во время урока

    В Москве выставили на продажу двушку с «бабушкиным» ремонтом по цене квартиры в Майами

    В российском регионе двоих школьников завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok