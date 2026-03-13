Реклама

11:23, 13 марта 2026Силовые структуры

Мужчина объяснил съемку эшелона с танками на видео ФСБ России

ФСБ показала видео задержания двух мужчин за сбор данных для разведки Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео задержания 21-летнего и 36-летнего мужчин за сбор данных о военных объектах и местах дислокации воинских частей на территории страны для разведки Украины. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, укладывающие задержанных на землю и надевающих им наручники. Мужчина из Тверской области признался, что снял на видео проходящий эшелон с танками и отправил украинской спецслужбе. Как он объяснил свой поступок, съемка была для дальнейшего успеха ВСУ на поле боя и нанесения ущерба России.

21-летний россиянин был задержан в Московской области также за сотрудничество с противником. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Они заключены под стражу.

