Мужчина объяснил съемку эшелона с танками на видео ФСБ России

ФСБ показала видео задержания двух мужчин за сбор данных для разведки Украины

ФСБ России показала оперативное видео задержания 21-летнего и 36-летнего мужчин за сбор данных о военных объектах и местах дислокации воинских частей на территории страны для разведки Украины. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, укладывающие задержанных на землю и надевающих им наручники. Мужчина из Тверской области признался, что снял на видео проходящий эшелон с танками и отправил украинской спецслужбе. Как он объяснил свой поступок, съемка была для дальнейшего успеха ВСУ на поле боя и нанесения ущерба России.

21-летний россиянин был задержан в Московской области также за сотрудничество с противником. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Они заключены под стражу.