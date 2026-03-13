Реклама

10:37, 13 марта 2026Силовые структуры

Мужчина уехал из российского аэропорта на машине ФСБ

ФСБ задержала в аэропорту Читы мужчину за призывы обстрелять Крымский мост
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Мужчина, призывавший в сети к ракетным ударам по Крымскому мосту, уехал из аэропорта Читы на машине ФСБ. Оперативное видео публикует «Фонтанка».

На кадрах видны встречающие мужчину у трапа самолета. Его сажают в служебный автомобиль и увозят. Задержанного ведут в наручниках.

42-летний уроженец Читы проживал в Петербурге. По версии следствия, он публиковал в интернете призывы обстрелять железную дорогу Крымского моста. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Ранее сообщалось, что Хорошевский районный суд города Москвы приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу Екатерину Корчагину, собиравшую в соцсети средства на квадрокоптер для ВСУ.

