Мужчина уехал из российского аэропорта на машине ФСБ

ФСБ задержала в аэропорту Читы мужчину за призывы обстрелять Крымский мост

Мужчина, призывавший в сети к ракетным ударам по Крымскому мосту, уехал из аэропорта Читы на машине ФСБ. Оперативное видео публикует «Фонтанка».

На кадрах видны встречающие мужчину у трапа самолета. Его сажают в служебный автомобиль и увозят. Задержанного ведут в наручниках.

42-летний уроженец Читы проживал в Петербурге. По версии следствия, он публиковал в интернете призывы обстрелять железную дорогу Крымского моста. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Ранее сообщалось, что Хорошевский районный суд города Москвы приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу Екатерину Корчагину, собиравшую в соцсети средства на квадрокоптер для ВСУ.