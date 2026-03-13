Мужчина зашел в женский туалет в аэропорту и тайком снял на видео двух женщин

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы за съемку двух женщин в туалете аэропорта Майорки

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы за то, что он тайком снял двух женщин в туалете аэропорта на Майорке.

По данным источника, инцидент произошел еще в июле 2023 года, однако подробности по делу появились недавно. 41-летний мужчина, работавший сотрудником частной транспортной компании, зашел в женский туалет терминала и спрятался в одной из кабинок. Когда в соседней кабинке закрылась 17-летняя туристка из Великобритании, злоумышленник наклонился и заснял на телефон переодевающуюся девушку.

После этого мужчина спрятал смартфон за мусорным ведром и снял на видео другую женщину, которая зашла справить нужду. Обвиняемого задержали и оставили на ночь в полицейском участке, после этого его отпустили под залог. Уточняется, что прокурор требует за тайную съемку не только лишить обвиняемого свободы на несколько лет, но и выплатить жертвам компенсацию в размере 5000 фунтов стерлингов (531 тысяча рублей). Дата судебного заседания на данный момент не установлена.

