18:17, 13 марта 2026

Мужчина зашел в женский туалет в аэропорту и тайком снял на видео двух женщин

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы за съемку двух женщин в туалете аэропорта Майорки
Марк Успенский
Марк Успенский

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы за то, что он тайком снял двух женщин в туалете аэропорта на Майорке. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел еще в июле 2023 года, однако подробности по делу появились недавно. 41-летний мужчина, работавший сотрудником частной транспортной компании, зашел в женский туалет терминала и спрятался в одной из кабинок. Когда в соседней кабинке закрылась 17-летняя туристка из Великобритании, злоумышленник наклонился и заснял на телефон переодевающуюся девушку.

Материалы по теме:
«Я, мягко говоря, была в шоке» Истории россиянок, которые решили отдохнуть в Марокко
«Я, мягко говоря, была в шоке»Истории россиянок, которые решили отдохнуть в Марокко
15 мая 2023
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

После этого мужчина спрятал смартфон за мусорным ведром и снял на видео другую женщину, которая зашла справить нужду. Обвиняемого задержали и оставили на ночь в полицейском участке, после этого его отпустили под залог. Уточняется, что прокурор требует за тайную съемку не только лишить обвиняемого свободы на несколько лет, но и выплатить жертвам компенсацию в размере 5000 фунтов стерлингов (531 тысяча рублей). Дата судебного заседания на данный момент не установлена.

Ранее стало известно, что пилот British Airways встречался со стюардессами из других авиакомпаний и тайно записывал секс с ними на видео. Ролики мужчина выкладывал в сеть.

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Россиянам назвали три самых бесполезных БАДа

    Норвежский лыжник Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе

    Москва поставила очередной тепловой рекорд

    Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

    ЦБ резко повысил курс доллара

    В сети испытали неловкость из-за видео с открытия магазина Victoria's Secret в Британии

    Мужчина зашел в женский туалет в аэропорту и тайком снял на видео двух женщин

    В Подмосковье загорелся пансионат для престарелых

    Россияне предсказали победителя премии «Оскар»

    Все новости
