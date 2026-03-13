На Западе сделали предупреждение из-за решения Трампа по России

Telegraph: Отмена санкций в отношении нефти улучшит положение России на рынке

Отмена американских нефтяных санкций улучшит положение России. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Решение [президента США] Дональда Трампа временно отменить санкции против российской нефти на фоне иранского кризиса может усилить военный потенциал России», — предупредило издание.

Ранее спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал подробности снятия ограничений США на российскую нефть. Он уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России.

США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».