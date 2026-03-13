Реклама

12:36, 13 марта 2026МирЭксклюзив

Назван неожиданный способ США взять под контроль Ормузский пролив

Расмуссен: США могут устроить внешнюю блокаду Ормузского пролива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

США могут устроить внешнюю блокаду Ормузского пролива, чтобы пресечь нефтяные поставки Ирана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

«Это стало бы экономической катастрофой для всех, но я не удивлюсь, если президент [США Дональд] Трамп сделает что-то подобное. Установка блокады дальше за проливом может стать самой вероятной стратегией», — предположил эксперт.

Расмуссен добавил, что США могли бы решиться на отправку кораблей для сопровождения танкеров, однако американский флот может превратиться в легкую мишень для иранских войск. Второй вариант — отправить ВМС США в сам пролив и полностью закрыть проход для любых судов. Однако собеседник указал, что это так же опасно из-за возможностей иранской армии.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что Иран готовится установить морские мины в Ормузском проливе. Для этого иранские военные могут использовать небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин. По оценкам западных разведок, на вооружении Исламской Республики может находиться от двух до шести тысяч мин.

