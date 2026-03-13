Названы основные причины ухода китайских машин с российского рынка

Автоэксперт Баканов объяснил, почему Tiggo 4 и Jetour X50 исчезли с авторынка РФ

Причины ухода китайских машин с российского рынка в каждом конкретном случае разные, заявил «Российской газете» автомобильный эксперт Петр Баканов.

Он подчеркнул, что у кого-то это связано с ребрендингом или бэйдж-инжинирингом (производство одной модели под разными торговыми марками — прим. «Ленты.ру»), у кого-то — с плановым обновлением линейки. «Во многом это происходит из-за роста цен, из-за пересмотра утильсбора, целесообразности содержания широкого модельного ряда», — объясняет Баканов.

В качестве примера эксперт привел кроссовер Chery Tiggo 4, на смену которому пришел Tenet T4. По его мнению, держать две конкурирующие модели в одном ценовом сегменте недальновидно. Во всех смыслах устаревшие кроссоверы Jetour X50 и X70 сменили актуальные Jetour T1 и T2.

«Когда мы смотрим на такую модель, как GAC GS3, нужно понимать, что это не самый дешевый, но неплохой по ездовым характеристикам компактный кроссовер, но лишенный многих важных вещей, например заднего стеклоочистителя», — подчеркнул специалист.

Корректировка утилизационного сбора серьезно влияет на конечную цену автомобилей и вынуждает компании либо снимать с продажи отдельные модификации, либо комплектовать модели другими типами двигателей, объясняет Баканов. Показательным примером в этом случае стал Haval H9. «Компания отказалась, к сожалению, от дизельного двигателя, потому что он по утильсбору никак не проходил, возникала переплата почти в 1,5 миллиона рублей», — подытожил автоэксперт.

