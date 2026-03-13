Не менее шести французских военных пострадали при атаке дрона по базе в Ираке

Не менее шести французских военных пострадали при атаке дрона по базе в иракской провинции Эрбиль, начался пожар. Об этом сообщает местное издание Sabereen News.

Как сообщает портал Clash Report в соцсети X, иракские источники утверждают, что французский вертолет загорелся после попадания в него беспилотников-камикадзе.

Губернатор Эрбиля Умид Хошнав со ссылкой на источник в службах безопасности, осведомленный об инциденте подтвердил, что пострадали шесть военнослужащих, передает Reuters.

По информации канала Rudaw, минимум два беспилотника ударили по району Мала Кара, где расположена база международной коалиции, где военные тренируют членов курдских вооруженных отрядов «пешмерга».

9 марта военная база рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке уже подвергалась атаке беспилотника.