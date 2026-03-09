Военную базу США в Эрбиле атаковал беспилотник

Reuters: Военную базу США в иракском Эрбиле атаковал беспилотник

Военная база США рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке подверглась атаке беспилотника. Об этом сообщает Reuters.

До этого в Бахрейне сняли на видео возможный выход из строя американской ракеты Patriot. Как отмечает Clash Report, система противовоздушной обороны могла выйти из строя и нанести удар по жилым домам.

Ранее стало известно о том, что в нефтедобывающем эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался мощный пожар.