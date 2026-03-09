Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:06, 9 марта 2026Мир

Военную базу США в Эрбиле атаковал беспилотник

Reuters: Военную базу США в иракском Эрбиле атаковал беспилотник
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters

Военная база США рядом с аэропортом города Эрбиль в Ираке подверглась атаке беспилотника. Об этом сообщает Reuters.

До этого в Бахрейне сняли на видео возможный выход из строя американской ракеты Patriot. Как отмечает Clash Report, система противовоздушной обороны могла выйти из строя и нанести удар по жилым домам.

Ранее стало известно о том, что в нефтедобывающем эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался мощный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Америка пожалеет». Что известно о новом верховном лидере Ирана и как к нему относятся в США?

    Американский военный раскрыл последствия ударов США по Тегерану

    Военную базу США в Эрбиле атаковал беспилотник

    В Бахрейне сняли на видео возможный выход из строя ракеты Patriot

    Цена на нефть Brent продолжила бить рекорды

    Системы ПВО США назвали неэффективными против ответных ударов Ирана

    Аналитик объяснил смысл избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана

    Кличко обвинили в коллапсе с туалетами

    Экс-советник Кучмы рассказал об отношении к Зеленскому на Ближнем Востоке

    Украина решила заработать на войне на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok