В Бахрейне сняли на видео возможный выход из строя ракеты Patriot

Опубликовано видео возможного выхода из строя ракеты Patriot в Бахрейне

В Бахрейне сняли на видео возможный выход из строя американской ракеты Patriot. Кадры опубликовал Telegram-канал Clash Report.

На видео показан момент возможного пролета ракеты-перехватчика на низкой высоте и последующих взрывов в районе жилых домов. Как отмечает Clash Report, система противовоздушной обороны Patriot могла выйти из строя и нанести удар по жилым домам в Бахрейне.

До этого стало известно о том, что в нефтедобывающем эмирате Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался мощный пожар.