Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 13 марта 2026Россия

Объявлено о разрушениях после одной из самых мощных атак ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев: После мощной атаки ВСУ на Севастополь есть разрушения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

После одной из самых мощных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь есть разрушения. Об этом объявил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, в ряде домов выбиты стекла, повреждены крыши, а на территории одного из домовладений есть возгорание.

Также, по словам чиновника, после удара ВСУ в пригороде Севастополя загорелся участок леса площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. «Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — сообщил он.

Известно, что Севастополь пережил одну из самых мощных атак за последнее время — средства противовоздушной обороны и Черноморского флота отражали удары всю ночь и сбили более 50 дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили покупку российской нефти. Почему Вашингтон ослабил санкции?

    Иранский дрон ударил по финансовому центру в Дубае

    В Финляндии назвали ошибкой игнорирование требований безопасности России

    Москву накроет аномальная погода

    Миру предсказали дефицит одного металла

    В США Трампа изобразили в роли собаки Путина

    В США рассказали об ударе для Украины от Ирана

    Досмотр сериала без партнера приравняли к измене

    Geely остановит продажи самого большого своего кроссовера в России

    Учеников автошкол предложили учить простейшим навыкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok