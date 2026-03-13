Объявлено о разрушениях после одной из самых мощных атак ВСУ на Севастополь

После одной из самых мощных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь есть разрушения. Об этом объявил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, в ряде домов выбиты стекла, повреждены крыши, а на территории одного из домовладений есть возгорание.

Также, по словам чиновника, после удара ВСУ в пригороде Севастополя загорелся участок леса площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. «Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — сообщил он.

Известно, что Севастополь пережил одну из самых мощных атак за последнее время — средства противовоздушной обороны и Черноморского флота отражали удары всю ночь и сбили более 50 дронов.