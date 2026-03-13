Губернатор Развожаев: Севастополь пережил одну из самых мощных атак ВСУ

Севастополь пережил одну из самых мощных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Об этом объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам чиновника, атака на город продолжалась всю ночь.

Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. В общей сложности сбито 53 БПЛА Михаил Развожаев

Как сообщалось ранее, на фоне отказа Владимира Зеленского от поиска компромиссов на переговорах с Россией в ночь с 12 на 13 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 176 украинских беспилотников. Основной удар пришелся по югу России — 80 дронов были сбиты над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 единиц — над Краснодарским краем и 7 беспилотников над Ростовской областью.