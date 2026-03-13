Реклама

Онколог рассказал о коварстве одного вида рака

Онколог Судаков: Рак желудка 4-й стадии редко излечивается полностью
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рак желудка часто развивается медленно и долгое время может не вызывать ярких симптомов, рассказал врач-онколог, хирург высшей квалификации Университетской клинической больницы имени И. М. Сеченова, эксперт фонда «Онкологика» Михаил Судаков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности выявленной у блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) болезни.

По словам хирурга, многие пациенты узнают о диагнозе уже на поздних стадиях, поскольку на раннем этапе болезнь может не проявлять себя. Причиной развития онкологического заболевания могут стать инфекция Helicobacter pylori, курение, злоупотребление алкоголем, наследственная предрасположенность, избыточное употребление соли и некоторые предраковые изменения слизистой, отметил он.

«По мере прогрессирования заболевания могут появляться более выраженные признаки: дисфагия (затрудненное прохождение пищи), рвота содержимым желудка с неприятным запахом, а если происходит распад опухоли, то возможно кровотечение — рвота по типу кофейной гущи», — сказал онколог.

Наиболее сложной считается четвертая стадия заболевания, когда опухоль выходит за пределы желудка и дает метастазы в другие органы, а одним из возможных направлений метастазирования становятся легкие

Михаил Судаковонколог

Он отметил, что в России регистрируют около 30 000 смертей от рака желудка ежегодно, так как из-за поздней диагностики пятилетняя выживаемость не превышает 5-7 процентов. Врач дополнил, что полное излечение при распространенном раке желудка встречается редко. Однако, даже несмотря на это, при быстрой подобранной индивидуальной терапии достижение длительной ремиссии возможно, подчеркнул онколог.

Ранее жених блогерши Лерчек подтвердил информацию о том, что у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Он заявил, что метастазы нашли не только в позвоночнике, как об этом сообщалось ранее, но и в ногах.

