Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 13 марта 2026Мир

Орбан заявил о хаосе в Европе

Орбан: В Европе царит хаос из-за нового мирового порядка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Marquardt / Globallookpress.com

В Европе сейчас царит хаос из-за перехода к новому мировому порядку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По словам Орбана, к такому выводу он пришел после встреч с европейскими коллегами, в том числе на саммитах в Брюсселе. Он полагает, что нынешнее положение Европы связано со сложной экономической ситуацией, а также с ее нежеланием играть по новым правилам.

«Трудно предсказать, как долго продлится этот процесс. Однако некоторые факты должны подтолкнуть нас к тому, чтобы отказаться от логики того мира, в котором мы жили год или два назад, и попытаться понять логику будущего, в соответствии с которой мы должны начать мыслить уже сегодня», — отметил премьер.

Ранее Орбан сообщил, что направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом немедленно приостановить все санкции против российской энергетики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что, если Брюссель не снимет запрет, это нанесет чрезвычайно серьезный удар по европейской экономике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok