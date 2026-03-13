В Германии заявили о планах Орбана использовать венгров на Украине

JW: Орбан использует венгров на Украине в ответ на провокации Киева

В ответ на провокации украинского президента Владимира Зеленского с энергетической инфраструктурой глава Венгрии Виктор Орбан будет использовать многотысячную венгерскую диаспору на Украине, пишет немецкая газета Junge Welt.

Издание отметило, что Киев нанес Венгрии серьезный ущерб, так как закрыл трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России. Журналист напомнил, что на Украине живут около 150 тысяч венгров (это 12,5 процента жителей Западной Украины). По его мнению, Орбан намерен с помощью венгров ответить Киеву.

«Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах», — подчеркивается в статье.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не поддастся давлению со стороны Украины.