11:26, 13 марта 2026

Поездка к дочери неожиданно принесла мужчине 32,6 миллиона рублей

Американец сыграл в лотерею по дороге в гости к дочери и выиграл $410 тысяч
Никита Савин
Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина из штата Пенсильвания поехал в гости к дочери в Северную Каролину и неожиданно выиграл в лотерею 410 тысяч долларов (32,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Житель города Браунсвилл Стэнли Конат рассказал, что 5 января по дороге к дочери заехал в магазин и решил сыграть в лотерею штата Северная Каролина. Он купил билет в магазине Pik & Go недалеко от города Рурал-Холл.

В день розыгрыша Конат понял, что поездка к дочери принесла ему крупную сумму. Как рассказали устроители лотереи, после уплаты федерального и местного налогов американец получит 295 тысяч долларов (23,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мэриленд два раза за один год получила главный приз в лотерее Bonus Match 5. Оба раза она выигрывала по 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей).

