Появились новые подробности о насмерть замерзшем в тайге с сыном россиянине

У замерзших насмерть в тайге под Красноярском мужчины с сыном сломался снегоход

У замерзших насмерть в тайге 51-летнего мужчины с сыном сломался снегоход. Эти и другие подробности о произошедшем сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Отец с сыном бросили машину у дороги и около десяти километров ехали до охотничьей избушки на снегоходе. Там они переночевали и решили поехать к следующей, но техника вышла из строя.

Мужчина с ребенком попытались вернуться назад, но не смогли. До избушки они не дошли всего 50 метров.

О происшествии стало известно 13 марта. Как выяснили правоохранители, мужчина с ребенком отправились на охоту 7 марта. Используя машину и снегоход, они добрались до первой охотничьей избы. Об их пропаже заявили 11 марта.