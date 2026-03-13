Россиянин и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге

В Красноярском крае охотник и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает MK.RU.

Удалось установить, что 7 марта 51-летний россиянин взял ребенка с собой в тайгу. На машине, а затем на снегоходе они добрались до охотничьей избы. Позже они отправились ко второй избушке, однако до цели не добрались.

Предположительно, мужчина бросил снегоход и хотел вернуться пешком обратно к первой избе, но сбился с пути. Об их пропаже заявили 11 марта.

Мать ребенка, с которой охотник был в разводе, проживает в Архангельской области.

