Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 13 марта 2026Россия

Россиянин и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге

В Красноярском крае охотник и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае охотник и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает MK.RU.

Удалось установить, что 7 марта 51-летний россиянин взял ребенка с собой в тайгу. На машине, а затем на снегоходе они добрались до охотничьей избы. Позже они отправились ко второй избушке, однако до цели не добрались.

Предположительно, мужчина бросил снегоход и хотел вернуться пешком обратно к первой избе, но сбился с пути. Об их пропаже заявили 11 марта.

Мать ребенка, с которой охотник был в разводе, проживает в Архангельской области.

До этого стало известно, что пропавшую в Челябинской области девушку нашли сидящей в поле без признаков жизни. По предположению жителей Зауральского, трагедия случилась из-за особенностей ее психики — из-за нелюдимости девушка не была готова обратиться к соседям за помощью и замерзла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций США против российской нефти дала результат

    Поездка к дочери неожиданно принесла мужчине 32,6 миллиона рублей

    Победа «Реала» над «Манчестер Сити» лишила россиянина 3,2 миллиона рублей

    НАТО отозвало технику с учений близ границ России

    Иран вывел из строя один из крупнейших кораблей ВМС США

    Мужчина объяснил съемку эшелона с танками на видео ФСБ России

    Россиянин и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге

    Наемник из Колумбии раскрыл схему отправки сограждан в ВСУ

    Производитель атакующих Россию дронов создаст подлодку для сброса «грузов на дно» Арктики

    Мировой туризм начал терять из-за Ближнего Востока по 600 миллионов долларов в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok