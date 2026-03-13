Пытавшаяся избежать уголовного наказания россиянка подожгла полицейскую машину

В Кузбассе задержали женщину за поджог полицейского автомобиля

В Кузбассе задержали женщину за поджог полицейского автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога») УК РФ.

По данным следствия, 12 марта 27-летняя местная жительница, действуя по указанию аферистов, рядом с одним из отделов полиции совершила поджог служебной машины. Сотрудники правоохранительных органов пресекли ее действия и вызвали пожарные расчеты.

На допросе женщина рассказала, что в конце февраля этого года попала под воздействие мошенников. Под их руководством оформила кредитов на 670 тысяч рублей, а также перевела им 270 тысяч рублей. После этого ей сообщили, что деньги пошли на финансирование террористической деятельности и для избежания наказания необходимо поджечь полицейскую машину. Для этого она приобрела горючую жидкость и под руководством кураторов пришла на служебную парковку.

По месту ее жительства проведен обыск, осмотрено место происшествия, а также изъят телефон, банковские карты и записи с камер наблюдения. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

