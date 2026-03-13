Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:09, 13 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта схема обмана родственников военнослужащих

МВД раскрыло новую схему обмана родственников военнослужащих
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мошенники стали применять новую схему обмана родственников военнослужащих. Теперь они представляются сотрудниками морга. Об этом сообщает Telegram-канал УБК МВД России.

По данным МВД, лжесотрудники сообщают, что близкий человек расстался с жизнью в ходе боевых действий, и под предлогом передачи личных вещей человека просят назвать почтовый индекс и код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку. Целью являются родственники военнослужащих, расставшихся с жизнью или пропавших без вести в зоне специальной военной операции (СВО).

В МВД призвали доверять только официальным источникам информации и не раскрывать личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области россиянин выманил миллионы у матерей бойцов СВО обещанием найти сыновей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций США против российской нефти дала результат

    Иран сообщил об ударах по целям в Иордании, Бахрейне и Израиле

    Россиянин получил 18 лет колонии за зарисовки в Крыму

    Поездка к дочери неожиданно принесла мужчине 32,6 миллиона рублей

    Победа «Реала» над «Манчестер Сити» лишила россиянина 3,2 миллиона рублей

    НАТО отозвало технику с учений близ границ России

    Иран вывел из строя один из крупнейших кораблей ВМС США

    Мужчина объяснил съемку эшелона с танками на видео ФСБ России

    Россиянин и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге

    Наемник из Колумбии раскрыл схему отправки сограждан в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok