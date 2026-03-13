Раскрыта схема обмана родственников военнослужащих

МВД раскрыло новую схему обмана родственников военнослужащих

Мошенники стали применять новую схему обмана родственников военнослужащих. Теперь они представляются сотрудниками морга. Об этом сообщает Telegram-канал УБК МВД России.

По данным МВД, лжесотрудники сообщают, что близкий человек расстался с жизнью в ходе боевых действий, и под предлогом передачи личных вещей человека просят назвать почтовый индекс и код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку. Целью являются родственники военнослужащих, расставшихся с жизнью или пропавших без вести в зоне специальной военной операции (СВО).

В МВД призвали доверять только официальным источникам информации и не раскрывать личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам.

