Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:30, 13 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Решение США снять ограничения на российскую нефть объяснили

Политолог Коньков: Нефть из РФ — это самый востребованный ресурс в мире сегодня
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская нефть — это самый востребованный ресурс в мире сегодня, заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Решение США снять ограничения на сто миллионов баррелей нефти политолог объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«В условиях перекрытия Ормузского пролива российская нефть — это самый востребованный энергоресурс в мире. То есть он нужен практически всем во всех регионах мира. США не способны справляться с такого рода потребностью. Поэтому весь мир обратился к Штатам, чтобы они смягчили возможности для того, чтобы можно было закупать в нормальном режиме российскую нефть», — отметил Коньков.

Политолог добавил, что Россия неоднократно уже подтверждала свой статус ответственного поставщика энергоресурсов.

Ранее спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что США сняли ограничения на около ста миллионов баррелей нефти из России. По его мнению, власти США фактически признали, что без российских энергоресурсов глобальный рынок остается нестабильным.

Так Дмитриев прокомментировал сообщение о разрешении США продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Вероятность смягчения санкций после решения США по нефти из России оценили

    В России заявили о лишении США преимущества в конфликте с Ираном благодаря Китаю

    Одна страна объяснила необходимость покупки российской нефти

    Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

    В России назвали хорошим сигналом одно решение США

    Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

    В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

    На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

    США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok