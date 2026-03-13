«Роснефть» провела для магистрантов Губкинского университета экскурсию в научном институте

«Роснефть» провела для магистрантов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина экскурсию

Сотрудники Центра исследований и разработок «Роснефти» провели для магистрантов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина экскурсию по лабораториям каталитических процессов нефтепереработки. Об этом говорится в сообщении компании.

В ходе экскурсии студенты познакомились с процессами и особенностями разработки и производства современных катализаторов, которые используются в нефтепереработке для получения различных видов топлив и масел. Студентам показали установки для проведения испытаний катализаторов, значительная часть оборудования которых изготавливается в собственных мастерских и монтируется сотрудниками лаборатории.

Ученые Центра также представили экспозицию катализаторов для зимних и арктических дизельных топлив, высокооктановых бензинов, и поделились опытом их разработки от идеи до внедрения.

Экскурсия вызвала интерес к стажировкам и трудоустройству в научном центре. Профориентация, выявление, поддержка и развитие талантливой молодежи — ключевые направления молодежной политики Компании.

Научные сотрудники Центра исследований и разработок «Роснефти» регулярно проводят экскурсии по своим лабораториям для студентов профильных вузов, школьников «Роснефть-классов» и активистов «Движения первых», погружая в профессию со школьной скамьи. Студенты вузов имеют возможность пройти практику в лабораториях и других подразделениях под руководством опытных наставников, получить практический опыт, проявить себя и, возможно, найти работу еще до окончания обучения.