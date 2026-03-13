Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 13 марта 2026Экономика

«Роснефть» провела для магистрантов Губкинского университета экскурсию в научном институте

«Роснефть» провела для магистрантов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина экскурсию
Татьяна Романова
Татьяна Романова (Редактор)

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Сотрудники Центра исследований и разработок «Роснефти» провели для магистрантов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина экскурсию по лабораториям каталитических процессов нефтепереработки. Об этом говорится в сообщении компании.

В ходе экскурсии студенты познакомились с процессами и особенностями разработки и производства современных катализаторов, которые используются в нефтепереработке для получения различных видов топлив и масел. Студентам показали установки для проведения испытаний катализаторов, значительная часть оборудования которых изготавливается в собственных мастерских и монтируется сотрудниками лаборатории.

Ученые Центра также представили экспозицию катализаторов для зимних и арктических дизельных топлив, высокооктановых бензинов, и поделились опытом их разработки от идеи до внедрения.

Экскурсия вызвала интерес к стажировкам и трудоустройству в научном центре. Профориентация, выявление, поддержка и развитие талантливой молодежи — ключевые направления молодежной политики Компании.

Научные сотрудники Центра исследований и разработок «Роснефти» регулярно проводят экскурсии по своим лабораториям для студентов профильных вузов, школьников «Роснефть-классов» и активистов «Движения первых», погружая в профессию со школьной скамьи. Студенты вузов имеют возможность пройти практику в лабораториях и других подразделениях под руководством опытных наставников, получить практический опыт, проявить себя и, возможно, найти работу еще до окончания обучения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США признают очевидное». Дмитриев заявил, что российскую нефть активнее покупают на фоне смягчения санкций

    Женщины отправили заключенным наркотики и телефоны в воронах

    Боец СВО рассказал о 16 промахах охотившихся за ним дронов ВСУ

    Мерц сделал заявление о конфликте на Ближнем Востоке

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    В России многодетная семья попала под уголовное дело из-за места проведения гендер-пати

    Известный хирург оценил внешность Джима Керри на фоне обвинений в пластике

    Российского подростка начали судить за выстрел в лицо сверстнику

    Скрывавшийся под псевдонимом россиянин попал под следствие

    На Украине обвинили Венгрию в провокации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok