09:27, 13 марта 2026Россия

Россиян предупредили о наказании за подглядывание в соседскую дверь

Адвокат Зорин: Подглядывание в соседскую дверь грозит уголовной ответственностью
Майя Назарова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жителей России предупредили о наказании за подглядывание в соседскую дверь. Адвокат Александр Зорин в беседе с «Абзацем» рассказал, что за подобное действие грозит уголовная ответственность.

Юрист пояснил, что в УК РФ есть статья, защищающая неприкосновенность частной жизни. Если пострадавшим удастся доказать, что обвиняемые систематически нарушали личное пространство, втайне регулярно собирали информацию, а также использовали подручные средства для слежки, им может грозить штраф от 200 тысяч рублей или до 4 лет тюрьмы.

Если подглядывали за несовершеннолетними, то срок может увеличиться до 5 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Новосибирской области поджег дом с ненавистными соседями и тремя их детьми. Его смогли задержать.

