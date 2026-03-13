Россиян предупредили о наказании за подглядывание в соседскую дверь

Жителей России предупредили о наказании за подглядывание в соседскую дверь. Адвокат Александр Зорин в беседе с «Абзацем» рассказал, что за подобное действие грозит уголовная ответственность.

Юрист пояснил, что в УК РФ есть статья, защищающая неприкосновенность частной жизни. Если пострадавшим удастся доказать, что обвиняемые систематически нарушали личное пространство, втайне регулярно собирали информацию, а также использовали подручные средства для слежки, им может грозить штраф от 200 тысяч рублей или до 4 лет тюрьмы.

Если подглядывали за несовершеннолетними, то срок может увеличиться до 5 лет лишения свободы.

