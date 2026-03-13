Россияне пожаловались на дискриминацию в европейской стране

Посольство РФ в Берне: Россияне пожаловались на дискриминацию в Швейцарии

В посольство России в Берне поступают жалобы на откровенную дискриминацию со стороны швейцарских банков от граждан России, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

«Произвольно закрываются банковские счета, банки расторгают отношения с клиентами без объяснения причин», — заявили в диппредставительстве.

При этом сложности касаются также и сотрудников посольства.

Ранее Россия направила обращение в адрес верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) организации в связи с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии.