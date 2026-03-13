Россияне предсказали победителя премии «Оскар»

18:17, 13 марта 2026

Россияне предсказали Леонардо Ди Каприо победу на «Оскаре»
Ольга Коровина

Фото: Mike Blake / Reuters

Россияне назвали голливудского актера Леонардо Ди Каприо вероятным лауреатом премии «Оскар» в 2026 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Кинопоиска» со ссылкой на результаты опроса 150 тысяч пользователей.

Голос за Ди Каприо отдали 104 тысячи респондентов. Его конкурент Тимоти Шаламе получил 56 тысяч голосов от русскоязычной аудитории.

Список номинантов на 98-ю премию «Оскар» стал известен в январе. Награду за лучшую мужскую роль могут получить Майкл Б. Джордан («Грешники»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна») и Вагнер Моура («Секретный агент»). Церемония награждения состоится в ночь на 16 марта.

Ранее Тимоти Шаламе оказался в центре скандала из-за слов о том, что никому нет дела до оперы и балета. Его высказывания вызвали волну негодования от культурных институций по всему миру, а другие звезды кино, включая Вупи Голдберг, Джейми Ли Кертис и Еву Мендес, вступились за артистов, оскорбленных актером сценических искусств.

