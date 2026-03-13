Реклама

Силовые структуры
11:28, 13 марта 2026Силовые структуры

Россиянин получил 18 лет колонии за зарисовки в Крыму

В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 32-летний житель Ялты, являясь противником специальной военной операции (СВО), в середине 2023 года вступил в контакт с представителем главного управления разведки Украины (ГУР) и предложил ему помощь в деятельности против России.

В ноябре 2023 года он получил от куратора задание на предоставление сведений о размещении вооружения и военной техники. После этого мужчина провел видеосъемку и зарисовал схемы размещения военных кораблей, а затем передал эти данные представителю иностранной разведки.

Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам и 20 дням колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянка пойдет под суд за переводы через иностранный банк.

