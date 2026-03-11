Россиянка пойдет под суд за переводы через иностранный банк

В Запорожской области осудят женщину за госизмену

В Запорожской области осудят женщину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, в период с декабря 2023 по июнь 2025 года 48-летняя местная жительница, придерживаясь антироссийских взглядов, в одном из мессенджеров обнаружила канал с публикацией призывов к сбору средств на снаряжение для ВСУ с банковскими реквизитами. После этого через мобильное приложение украинского банка она совершила 24 перевода на общую сумму около 24 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала вину. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

