14:54, 13 марта 2026Силовые структуры

Россиянин рассказал о жестокой расправе над женой спустя 15 лет

В Саратове житель признался в убийстве жены спустя 15 лет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Саратове житель спустя 15 лет признался в расправе с особой жестокостью над 22-летней женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В 2010 году в Саратовской области пропала местная жительница. Было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть его тогда не удалось. Спустя годы следствие возобновили и установили, что свидетели обеспечили мужу исчезнувшей девушки ложное алиби. Во время нового допроса те дали изобличающие показания, после чего мужчина и сделал заявление. Ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, с 13 на 14 мая 2010 года фигурант поссорился с женой на фоне ревности и избил ее, в том числе металлическим предметом. Чтобы скрыть следы, он сбросил тело в яму и закопал.

Ранее сообщалось, что в Челябинске будут судить 15-летнего подростка за выстрел в лицо сверстнику.

