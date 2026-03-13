Реклама

Российского подростка начали судить за выстрел в лицо сверстнику

В Челябинске будут судить 15-летнего подростка за выстрел в лицо сверстнику
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, выстрелившего в лицо молодому человеку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Юношу обвиняют по статье о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, он около жилого дома по малозначительному поводу прицельно выстрелил в лицо 16-летнему подростку. Потерпевший получил разрыв канальцев правого глаза и контузию средней степени тяжести.

Подросток признал вину частично. По его словам, выстрел произошел случайно, он был уверен, что в пистолете нет патрона.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестовали мужчину за надругательство над пасынком.

