14:47, 13 марта 2026Ценности

Россиянка сломала ногу в популярном магазине и отсудила у него миллионы рублей

Россиянка сломала ногу в магазине «Золотое яблоко» и отсудила 4 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nanci Santos Iglesias / Shutterstock / Fotodom

Россиянка получила перелом в популярном косметическом магазине «Золотое яблоко» и отсудила у компании четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Mash.

Клиентка Кристина (имя изменено) выбирала парфюм, поскользнулась на мокром полу и сломала ногу. Выяснилось, что пол был скользким, поскольку один из посетителей случайно разбил флакон духов. По словам пострадавшей, в итоге на работе ей пришлось уйти в вынужденный отпуск на полгода по состоянию здоровья.

Покупательница отправила «Золотому яблоку» претензию на шесть миллионов рублей, однако руководство магазина не согласилось выплатить компенсацию. В конечном счете после нескольких лет судебных разбирательств кассация взыскала с торговой сети четыре миллиона рублей, в которые вошли утраченная пострадавшей зарплата, штраф и судебные расходы.

В марте 2025 года россиянка отсудила 1,2 миллиона рублей за бракованный телевизор.

