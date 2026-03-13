Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 13 марта 2026Бывший СССР

Российские спецслужбы взломали телефон начштаба бригады ВСУ

ТАСС: Российские спецслужбы получили доступ к телефону начштаба 159-й ОМБр ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские спецслужбы получили доступ к данным с телефона начштаба 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й омбр ВСУ подполковника Г. Мурзановского. На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что украинский офицер не хотел раскрывать данный факт, так как опасался репрессивных мер со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и предлагал щедрое денежное вознаграждение за восстановление доступа к аккаунту в одном из мессенджеров.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в районе Доброполья украинские войска ведут документацию на английском и французском языках. Утверждается, что это делается для удобства иностранных наемников, сражающихся в подразделениях Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

    Москвичам рассказали о погоде в пятницу

    Азиатская страна захотела покупать российскую нефть

    Уехавший из России блогер-иноагент рассказал о тоске по стране

    Блогерша описала российский магазин в Европе словами «цена на гречку — почти бесплатно»

    Футболист «Зенита» Глушенков назвал желаемые европейские клубы для перехода

    Президенты стран НАТО оказались у границы с Белоруссией

    В ударе «Томагавком» по детям в Иране обвинили ИИ

    У известной 26-летней актрисы загорелось лицо в день рождения

    В Конгрессе США назвали виновного в нанесении удара по школе в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok