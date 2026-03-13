Российские спецслужбы взломали телефон начштаба бригады ВСУ

ТАСС: Российские спецслужбы получили доступ к телефону начштаба 159-й ОМБр ВСУ

Российские спецслужбы получили доступ к данным с телефона начштаба 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й омбр ВСУ подполковника Г. Мурзановского. На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что украинский офицер не хотел раскрывать данный факт, так как опасался репрессивных мер со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и предлагал щедрое денежное вознаграждение за восстановление доступа к аккаунту в одном из мессенджеров.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в районе Доброполья украинские войска ведут документацию на английском и французском языках. Утверждается, что это делается для удобства иностранных наемников, сражающихся в подразделениях Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.