Российский стилист перечислил самых модных звезд

Стилист Гаврилов назвал футболиста Дэвида Бекхэма самой модной мировой звездой
Екатерина Ештокина

Кадр: @denis.a.gavrilov

Стилист и дизайнер Денис Гаврилов перечислил самых модных мировых звезд. Ролик появился в его аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 151 тысячу подписчиков.

Так, эксперт прошел блиц, в ходе которого выбрал актеров Райана Гослинга, Джейсона Стэйтема, Мэтью Макконахи, а также мэра Тбилиси Каху Каладхе. Помимо этого, инфлюэнсер также назвал артистов Томаса Шелби, Патрика Бэйтмена и футболиста Дэвида Бекхэма. Кроме того, Гаврилов отметил внешний вид сыгравшего Джеймса Бонда Дэниела Крейга.

В результате блица самым стильным, по мнению специалиста, является Дэвид Бекхэм.

Ранее в марте стилист перечислил главные мифы о внешнем виде мужчин. В первую очередь Гаврилов заявил, что, вопреки общепринятым убеждениям, именно одежда может скорректировать лишний вес.

