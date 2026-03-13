Реклама

17:32, 13 марта 2026Россия

Российский учитель упал замертво во время урока

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тамбовской области 51-летний учитель физкультуры упал замертво во время урока. О случившемся сообщила Государственная инспекция труда по российскому региону.

По предварительной информации, утром 12 марта во время проведения урока физкультуры на лыжной трассе преподавателю внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Прибывшие медики не смогли его спасти.

По факту произошедшего началось расследование. «В ходе него будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», — пояснила руководитель ведомства Ольга Артамонова.

Ранее в одной из школ Екатеринбурга нашли учительницу без признаков жизни. Ей было около 50 лет.

